Para os restantes 136 municípios (44% do total de municípios) o número de óbitos registados nas últimas quatro semanas foi igual ou inferior ao observado no período de referência, adianta a publicação do Instituto Nacional de Estatística “Covid-19: Uma leitura territorial do contexto demográfico e do impacto socioeconómico”.

Esta informação é obtida a partir dos dados do registo civil (assentos de óbito) apurados no âmbito do Sistema Integrado do Registo e Identificação Civil (SIRIC).