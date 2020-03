Em declarações à agencia Lusa, a deputada Bebiana Cunha explicou que o partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN) apresentou uma proposta de alteração à proposta de lei do Governo que “aprova medidas excecionais e temporárias de resposta à situação epidemiológica provocada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 e da doença Covid-19”, hoje em debate na Assembleia da República.

No que toca aos prazos judiciais, o partido propõe que o Governo apresente uma “portaria para suspender os prazos de caducidade e prescrição”, para os envolvidos “não terem de se deslocar ao tribunal por causa de um prazo”.

Apontando preocupações com o acesso da comunidade surda à informação, a deputada do PAN salientou que “é preciso ir mais além e garantir que a Linha SNS24 garanta comunicação através da linga gestual portuguesa”.

Na ótica de Bebiana Cunha, a comunicação escrita através de mensagens atualmente disponível não é suficiente, devido às dificuldades que essa opção apresenta, pelo que “pode transformar-se em videochamada”.

“O que queremos é que estas pessoas também tenham acesso à informação e as suas dúvidas respondidas”, vincou.

O PAN pretende igualmente que, no caso dos profissionais liberais, o “Estado possa assumir dois terços” da base de incidência contributiva mensualizada referente ao primeiro trimestre de 2020, e não um terço, como está previsto no diploma, e a referência de base passa a ser o salário mínimo, com “limite mínimo do equivalente a um salário e máximo de três”.