“Não é fácil para eles, estavam habituados às rotinas”, desabafou. Os que ainda têm mobilidade vão para o campo, mesmo não tendo nada para fazer para se distrair, outros consomem-se porque é a altura de fazer as sementeiras e não podem “semear as batatas, o feijão”.

Acresce que, dantes quando viam uma ambulância a preocupação era com o conterrâneo que poderia estar doente e agora “ficam em pânico porque já pode ser” a nova doença.

“Nos nossos meios que estão despovoados, isto mete medo”, desabafou o autarca que tenta olhar por todos, tem a mãe e um tio de 90 anos nesta condição de isolamento e precisa de explicar todos os dias que agora não pode haver reencontros.

Fechados em casa, torna-se mais difícil saberem uns dos outros e aumenta a preocupação com casos como o que aconteceu, no sábado, em São Martinho de Angueira, Miranda do Douro, onde o pão que se mantinha pendurado na porta levou à descoberta de um idoso que morreu sozinho em casa.

Á Lusa chegaram testemunhos de várias aldeias do distrito de Bragança “vazias” porque as pessoas têm “tanto medo de contrair o vírus que se fecham em casa”.

“É uma tristeza”, desabafou Ângela Ferreira sobre o que se passa no Carvalhal e Felgar, em Torre de Moncorvo.

Orlando Nascimento é vendedor ambulante e o que tem constatado há vários dias por aldeias de Bragança, Vimioso, Vinhais, Macedo de Cavaleiros e Mirandela é que “estão desertas, com as pessoas a seguirem as recomendações, cafés e pequenas mercearias fechados”.

“Cá estamos metidos em casa. É assustador, mas há de correr tudo”, contou Julieta Sacras, da aldeia de Ligares, em Freixo de Espada à Cinta, onde Laura Remoaldo tem um minimercado e também assegura que todos “estão a cumprir o seu dever e as ruas desertas”, embora “lá apareça um outro a arejar”.

Nas aldeias de Parada/Faílde, em Bragança, é a própria freguesia que dá conta de que “as pessoas podem estar apreensivas, assustadas, mas calmas e cumpridoras”. Os cafés estão fechados e dois pequenos comércios na aldeia de Parada asseguram o abastecimento à população, evitando que se desloquem à cidade.

Os relatos dos primeiros dias de convívios, ajuntamentos para a sueca, cervejas no café e abraços de emigrantes vão sendo combatidos com o aumento da censura social e atuação das autoridades, embora se mantenham as preocupações com o regresso daqueles que procuram a terra para fugir à pandemia.

De Miranda do Douro chega o alerta de Carlos Ferreira para que as autoridades pensem nos idosos das aldeias que ainda manuseiam mal a ferramenta da Internet e, por isso, ficam excluídos da maior quantidade de informação sobre a pandemia que chega através das redes sociais.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 360 mil pessoas em todo o mundo, das quais cerca de 17.000 morreram.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

Portugal encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de quinta-feira e até às 23:59 de 02 de abril.

Além disso, o Governo declarou dia 17 o estado de calamidade pública para o concelho de Ovar.

