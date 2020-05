“Nós não tínhamos condições para termos dentro dos lares pessoas com covid e a lei não obriga”, observou.

Para Manuel Lemos, e tal como foi abordado na reunião com o primeiro-ministro com os representantes do setor social e solidário, inserido no conjunto de medidas de emergência e apoio aos mais carenciados, “é necessário reforçar o apoio domiciliário”.

Caso haja uma segunda vaga da pandemia, “torna-se necessário reforçar o apoio domiciliário para as pessoas mais frágeis, como os idosos, porque se ficarem nas suas casas, período de contágio é muito menor”, sublinhou.

Portugal regista hoje 1.356 mortes relacionadas com a covid-19, mais 14 do que na terça-feira, e 31.292 infetados, mais 285, segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde.

Em comparação com os dados de terça-feira, em que se registavam 1.342 mortos, hoje constatou-se um aumento de óbitos de 1%.

Quanto à faixa etária das pessoas que morreram, 912 tinham mais de 80 anos e 265 tinham entre os 70 e os 79 anos.