“O nosso apelo à Ordem dos Médicos é que apelem aos médicos para que não deixem as pessoas [utentes dos lares] sem médicos. A única solução que temos numa situação dessas é transferi-las para os hospitais e iríamos fazê-las correr um risco maior e ‘encharcar’ os hospitais”, afirmou Manuel de Lemos.

Em declarações aos jornalistas, depois de uma reunião com o bastonário da Ordem dos Médicos, o presidente da União de Misericórdias Portuguesas explicou que este apelo surge na sequência do surto de COVID-19 num lar de Reguengos de Monsaraz e de, na semana passada, médicos do centro de saúde terem alegadamente recusado auxílio à Santa Casa da Misericórdia do Barreiro.

“De facto, nós temos um caso concreto em que houve recusa dos médicos do centro de saúde e nós não queremos ser acusados de omissão de auxilio”, referiu, acrescentando que o apelo visa também “ajudar nos casos onde há ou possa vir a existir” um surto de COVID-19.

Questionado pelos os jornalistas sobre o protocolo de cooperação com o Estado, Manuel de Lemos afirmou que a cooperação tem de ser incrementada de modo a que os utentes tenham acesso aos médicos.

“Essa cooperação tem de ser incrementada. O que queremos mesmo é que os utentes tenham acesso (…). As pessoas não podem ficar sem cuidados médicos”, afirmou.