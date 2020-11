O México é o 11.º país com mais infeções e o quarto com o maior número absoluto de mortes, de acordo com a Universidade Johns Hopkins.

No balanço diário de quarta-feira, foram confirmados aumentos de 0,71% nas mortes e de 0,77% nos contágios em relação ao dia anterior.

Nos oito meses de pandemia no México, a covid-19 tornou-se na quarta causa de morte no país, atrás de doenças cardíacas, diabetes e tumores malignos, de acordo com dados do Instituto Nacional de Estatística e Geografia (Inegi).

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.275.113 mortos em mais de 51,5 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência de notícias France-Presse (AFP).

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.