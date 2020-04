O médico do Centro de Responsabilidade Integrado (CRI) de Psiquiatria do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) salienta que esta intervenção foi planeada "de forma a ajudar a fazer a gestão emocional das situações de stress, auxiliar no processo de compatibilização de contextos familiares/laborais e informais, bem como para reforçar as competências no relacionamento interpessoal em contexto de crise, entre outras".

Esta iniciativa do Gabinete de Apoio ao Médico da SRCOM conta com o apoio do Centro de Prevenção e Tratamento do Trauma Psicológico do CRI de Psiquiatria CHUC.

A nível global, segundo um balanço da AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 167 mil mortos e infetou mais de 2,4 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Mais de 537 mil doentes foram considerados curados.

Em Portugal, morreram 735 pessoas das 20.863 registadas como infetadas, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.