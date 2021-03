"As coisas têm corrido bem [recolher obrigatório e funcionamento da economia], estamos a avançar com a vacinação e este mês temos boas perspetivas no recebimento de vacinas e queremos ter, em setembro, 70% da população vacinada e isso vai-nos permitir ter outra abertura relativamente à pandemia", disse Miguel Albuquerque, à margem de uma visita a uma empresa de transformação de produtos alimentares, no concelho da Calheta.

O governante madeirense salientou ainda que o recolher obrigatório tem "funcionado muito bem" e "não afeta a economia" porque a Madeira "não está em confinamento”.

Segundo os últimos dados divulgados pela Direção Regional da Saúde, a Madeira já teve 7.613 casos confirmados de covid-19, desde 16 de março de 2020.

Desde o início da pandemia, na região já recuperaram da doença 6.755 pessoas e foram reportados 66 óbitos associados à covid-19.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.593.872 mortos no mundo, resultantes de mais de 116,7 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.565 pessoas dos 810.459 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.