A organização do Essência do Vinho – Madeira decidiu reservar um momento exclusivo para os profissionais da hotelaria e restauração madeirense. Trata-se de “um momento importante e de contacto direto entre produtores de todo o país e atores da economia regional, tendo por objetivos finais o estabelecimento de eventuais novas parcerias e o estreitamento das relações comerciais já existentes”, sublinha a organização do evento, uma parceria entre o Diário de Notícias da Madeira e a Essência Company.

Da programação aberta ao público em geral, destaque para um conjunto de provas comentadas, sessões de show cooking e atuações de música ao vivo.

A primeira prova comentada será realizada às 19h00 do dia 5, focada no tema “Verdelho e Tinta Negra não fortificados. Madeirenses apelativos!”, guiada por Marc Barros e António José Lopes, da Revista de Vinhos. À mesma hora, o Grupo Folclórico trará a cultura a e tradição do arquipélago ao evento com o Gaula Bailinho da Madeira. Às 20h30 haverá Show Cooking e a segunda prova comentada “Tintos para um Natal em família”.

Sexta-feira, a programação tem duas novas provas comentadas: “Vinhos de solos vulcânicos: um ADN inimitável”, pelas 19h30, com Marc Barros e António José Lopes, e “As Ilhas Portuguesas”, às 20h30, com o produtor e enólogo António Maçanita. Terá ainda lugar novo Show Cooking e o DJ Pedro Pestana animará o evento a partir das 21h00.

O programa do terceiro e último dia do evento, sábado, dia 7 de dezembro, começará com a prova “Fortificados de Portugal: descubra as grandes diferenças”, com Marc Barros e António José Lopes, às 17h00. “Vinho Madeira: símbolo de distinção e nobreza” será o mote da segunda prova com Rubina Vieira, wine educator do Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM), às 18h00. O Show Cooking terá lugar às 20h00. O DJ Pedro Pestana criará um ambiente único de celebração até ao cair do pano, estando o encerramento oficial previsto para as 22h00.

Os bilhetes para o evento podem ser adquiridos aqui.