O “Vinhos de Altitude - Serra de São Mamede”, na sua terceira edição, celebra o terroir e a tradição vitivinícola da região. A inauguração do certame, a decorrer em Portalegre, na Igreja de São Francisco, está agendada para as 18h15. A iniciativa reúne cerca de 20 produtores e vai dar a provar mais de cem Vinhos de Altitude, produzidos com as características singulares da Serra de São Mamede. Para além das provas, o programa inclui atuações musicais e colóquios.

Em simultâneo, decorre o festival transfronteiriço “Tascas e Bodegas”, que complementa a programação e promove a circulação de visitantes entre as duas iniciativas.

Marcam presença na iniciativa os seguintes produtores: Adega de Portalegre Winery, Adega Mayor, Altas Quintas, Cabeças do Reguengo, Casa da Urra, Folha do Meio e Alto da Capela, Herdade da Malhadinha Nova, Howard`s Folly, Monte da Penha, Monte do João Martins, Pupa Vinhos, Quinta da Fonte Souto, Quinta das Toroas, Reguengo do Souzão, Reynolds Wine Growers, Souto Escuro, Susana Esteban, Tapada do Chaves, Vinhos Sericaia.

O bilhete de um dia orça o 3€. Já o ingresso para os dois dias do evento custa 5€. A entrada inclui copo e bebida e entrada gratuita nos Museus Municipais de Portalegre nos dias 7 e 8 de dezembro.