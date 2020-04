Os dados hoje divulgados referem que o número total de casos de contágio pelo novo coronavírus - SARS-CoV-2 - em Itália desde a deteção da doença, em 20 de fevereiro, é de 172.434 pessoas, com um aumento de 3.493 entre quinta-feira e hoje, menos que no anterior balanço.

O chefe da Proteção civil Angelo Borrelli, revelou ainda no seu boletim diário que foram registadas 42.727 recuperações de COVID-19 (5.563 nas últimas 24 horas, o número mais elevado desde o início da emergência).

O número de pessoas atualmente positivas em Itália é de 106.962 e o aumento diário dos casos confirmados foi de 355. Entre elas, 76.364 estão isoladas em suas casas com sintomas leves (73%), 25.789 ingressaram nos hospitais, e 2.812 encontram-se nos cuidados intensivos.

O norte de Itália continua a ser a região mais afetada pela doença. Só na Lombardia morreram 11.851 pessoas por causa da COVID-19.

Itália deverá iniciar o alívio do confinamento geral "com grande cautela" e com a realização contínua de testes para detetar qualquer sinal de aumento dos contágios pelo novo coronavírus, defendeu hoje o Instituto Superior de Saúde italiano.

A nível global, a pandemia de COVID-19 já provocou mais de 145 mil mortos e infetou mais de 2,1 milhões de pessoas em 193 países e territórios. Mais de 465 mil doentes foram considerados curados.