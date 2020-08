Na Escócia, a situação é diferente, disse o conselheiro Sérgio Tavares, e embora a entrada de Portugal para a lista dos 'corredores de viagem' seja "boa notícia”, ela chega “demasiado tarde" para muitos.

"Especialmente para quem tem filhos na escola, vai ser praticamente impossível ainda ir a Portugal de férias. Outros, dada a incerteza, terão dificuldade em planear uma viagem a curto prazo”, explicou.

O ano letivo na Escócia arranca mais cedo, tendo as aulas recomeçado em algumas escolas em 11 de agosto.

Por outro lado, acrescentou Tavares, a ameaça de uma crise económica está a levar muitos emigrantes a "reduzir despesas e a preparar-se para o que aí vem, por isso vão ficar por casa”, pelo que receia que a decisão do Governo britânico "vai acabar por ter um efeito residual para o Verão em Portugal”.

O Governo britânico anunciou na quinta-feira que Portugal vai ser adicionado à lista de corredores de viagem, na sequência da revisão semanal dos dados efetuada pelo Centro Comum de Biossegurança.

A medida tem efeito a partir das 04:00 de sábado, pelo que os passageiros que viajem de Portugal para o Reino Unido não vão precisar de ficar duas semanas em quarentena em casa, mas os que cheguem antes da data terão de cumprir na mesma os 14 dias de auto-isolamento.

Todas as pessoas que viajem do estrangeiro para o Reino Unido vão continuar a estar obrigadas a preencher um formulário com informações pessoais e contactos para efeitos de rastreamento.

Pelo contrário, Croácia, Áustria e a ilha de Trinidad e Tobago, nas Caraíbas, vão ser retiradas da lista a partir da madrugada de sábado devido ao crescente número de infeções, tal como tinha acontecido na semana passada com França, Países Baixos, Mónaco, Malta, as ilhas Turcas e Caicos e Aruba, e anteriormente com Bélgica, Andorra, Bahamas, Espanha e Luxemburgo.

"Como acontece com todos os países com corredores aéreos, esteja ciente de que as coisas podem mudar rapidamente. Viaje apenas se estiver satisfeito com a quarentena inesperada de 14 dias, se necessário”, avisou o ministro dos Transportes, Grant Shapps, falando por experiência própria, pois teve de ficar 14 dias em isolamento ao voltar de férias em Espanha.

Além de ser residência de cerca de 400 mil portugueses, o Reino Unido é também o principal mercado emissor de turistas para Portugal, tendo representado cerca de 20% do total em 2019.

Portugal junta-se assim a um grupo reduzido de países que foram adicionados à lista de 'corredores de viagem' com o Reino Unido desde meados de julho, que incluem a Estónia, Letónia, Eslováquia, Eslovénia, o arquipélago de São Vicente e Granadinas, Brunei e Malásia.