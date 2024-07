A Emirates está a apoiar os passageiros que planeiam visitar ou fazer escala no Dubai a aproveitarem ao máximo o seu verão com estadias gratuitas num dos hotéis mais emblemáticos da cidade.

A partir de 1 de julho de 2024 e até 21 de julho de 2024, quem comprar um bilhete de ida e volta da Emirates em Primeira Classe ou em Classe Executiva vai poder desfrutar de uma estadia de duas noites no hotel de luxo de 5 estrelas JW Marriott Marquis Hotel Dubai. Os passageiros com reservas em Classe Premium Economy ou Classe Económica podem desfrutar de uma estadia gratuita de uma noite.

Esta oferta especial é válida para todos os bilhetes de ida e volta para o Dubai ou com escala no Dubai por mais de 24 horas, para passageiros que viajem entre 4 de julho de 2024 e 15 de setembro de 2024.

Quaisquer que sejam as suas preferências, os passageiros que chegam ao Dubai podem desfrutar das belas praias da cidade, da arquitetura futurista, das compras, de uma rica experiência gastronómica e muito mais. O Dubai é o destino de verão perfeito, com uma infinidade de atividades indoor em todas as partes da cidade.

"Os passageiros que chegam ao Dubai são realmente surpreendidos no verão. Com o festival anual de entretenimento e compras da cidade a decorrer, o Dubai Summer Surprises, os turistas poderão experimentar um conjunto interminável de atrações e de atividades", comenta, em comunicado, Adnan Kazim, vice-presidente e diretor comercial da Emirates Airline. "Como incentivo adicional, a Emirates está a oferecer estadias gratuitas em hotéis aos passageiros que viajam para e através do Dubai, dando mais uma razão para visitarem a nossa cidade natal, quer seja pela primeira vez ou por quem já tenha visitado. Faz também parte do nosso compromisso de apoiar a sólida trajetória de crescimento do Dubai como destino turístico de classe mundial durante todo o ano”, finaliza.

"O Dubai está numa viagem imparável para elevar a nossa oferta turística global. A mais recente iniciativa da Emirates demonstra o seu empenho na excelência do passageiro com recompensas inigualáveis", partilha Issam Kazim, diretor executivo da Dubai Corporation for Tourism and Commerce Marketing, também em comunicado. "Com mais atrações, eventos, parques temáticos, atividades e entretenimento de classe mundial do que nunca, incluindo o festival Dubai Summer Surprises, nunca houve um melhor momento para conhecer a cidade. Estamos ansiosos por receber ainda mais turistas, graças ao apoio da Emirates e do JW Marriott Marquis".

A Emirates, em conjunto com outras entidades do ecossistema turístico do Dubai, continua a estabelecer parcerias em campanhas únicas para garantir que a cidade se mantém no topo das preferências dos turistas e dos viajantes em negócios, e para aumentar o apelo da cidade como um dos destinos mais excitantes e completos do mundo, com diversas atrações e ofertas para todos os visitantes.

A oferta especial da Emirates para este verão está disponível em reservas efetuadas no site oficial da companhia, tal como na sua aplicação, balcões, call centers e dos agentes de viagens participantes. As reservas, de acordo com o comunicado da companhia, deverão ter pelo menos 96 horas de antecedência em relação à chegada dos passageiros.

Com duas torres icónicas com 355 metros de altura, o JW Marriott Marquis Hotel Dubai é o hotel de 5 estrelas mais alto do mundo, proporcionando aos visitantes algumas das vistas mais deslumbrantes do horizonte da cidade. Com uma localização central ao lado do Canal de Água do Dubai, algumas das atracções mais impressionantes do Dubai estão a menos de 10 minutos de carro, como o Burj Khalifa, o Dubai Mall, a Fonte do Dubai e a Ópera do Dubai.

O hotel alberga uma impressionante coleção de mais de 12 restaurantes, bares e lounges premiados para os hóspedes escolherem. Os visitantes também podem mimar-se no tranquilo Spa Saray, com um banho turco hammam tradicional, a única piscina de flutuação do Mar Morto dos Emirados Árabes Unidos e outras comodidades de bem-estar e fitness.