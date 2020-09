Além da promoção do teletrabalho, os pacientes assintomáticos ou com sintomas ligeiros serão enviados para centros governamentais, para quarentena, deixando de ficar em casa.

A presença nos locais de culto será limitada a 50% da capacidade total, e aqueles que se situarem em zonas de alto risco serão fechados. No entanto, as viagens para fora da cidade vão poder realizar-se, apesar de algumas limitações.

Com 267 milhões de habitantes, a Indonésia é o quarto país mais povoado do mundo e, com mais de 218 mil casos de covid-19, é o segundo país do Sudeste Asiático mais afetado pela pandemia. Com 8.723 mortos, é a nação com maior mortalidade na região.