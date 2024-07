"É com prazer que anuncio que no dia 30 de julho irei preparar um jantar pop up no Tati em Lisboa! Teremos cinco pratos inspirados na minha infância e viagens", escreveu Avi Nash na sua página de Instagram.

Para além de ser uma boa oportunidade para descobrir os dotes culinários do ator de "The Walking Dead", ao participar, estará também a ajudar quem não tem casa.

"Fizemos uma parceria com o CASA, uma organização maravilhosa que ajuda a combater os sem-abrigo em Portugal", explica o ator na publicação. " O jantar vai custar 35 euros, sendo 100% dos lucros destinados a apoiar quem mais necessita".

As reservas para o evento podem ser feitas através de mensagem direta para a conta do restaurante no Instagram ou pelo telefone +351 218 142 267.