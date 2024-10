Com morada na porta com o número 80 da Avenida 24 de Julho, na capital, o Mojjo celebra o seu primeiro ano de vida com uma carta que funde sabores levam dos quatro cantos do mundo, juntando várias culturas num só prato. O restaurante gerido pela mão do chef Mauro Airosa, apresenta uma carta pensada para que os ingredientes sejam sazonais.

Assim, para iniciar a refeição destacam-se os Tacos de atum (15€), envolvidos em algas nori panadas, com uma mistura de temperos de furikake, maionese japonesa e umas leves notas de raspas de citrinos, assim como os Dumplings (13€) recheados com cogumelos e trufa para os que apreciam sabores mais intensos.

Restaurante Mojjo com nova carta inspirada em sabores dos quatro cantos do mundo créditos: Mojjo

Nos pratos principais os protagonistas são o Bacalhau e as natas (18€), com um generoso lombo de bacalhau confitado numa coroa de batata, mas também a Feijoada de lula (18€) que consiste em lulas recheadas confecionadas na brasa, acompanhadas por feijão branco estufado, enchidos e puré.

A nova carta do restaurante Mojjo oferece também, variadas opções de carne, entre as quais a Costela de novilho (25€), confecionada a baixa temperatura, acompanhada com um demi-glace de teriyaki e um cremoso arroz de cozido à portuguesa.

Para finalizar, nas sobremesas uma das apostas certeiras será o De babar e chorar por mais (10€), composta por uma esfera de chocolate intenso, recheada com baba de camelo, merengue e com um toque final de amendoim e raspas de lima.

Ainda num mote de celebração o chef Mauro Airosa convida vários chefs de nomeada a apresentarem criações singulares, respeitando o tema e a dinâmica de cada evento. Estes momentos estarão presentes na agenda do restaurante ao longo do ano, tendo o kick-off sido realizado a 5 de outubro com o tema Raízes, onde os chefs Rúben Silva, Gastão Reis e Mauro Airosa apresentaram pratos inspirados nas suas origens e tradições num jantar de degustação.

Espaço de partilha de culturas num só prato, Mojjo foi desenhado pelo chef Mauro Airosa, ex-finalista do programa MasterChef Portugal em 2019. Com cinco anos de idade, mudou-se de Luanda para Lisboa e desde muito cedo que percebeu a sua paixão pela gastronomia. Com pequenos passos foi se aventurando no mundo da restauração, aprofundando assim os seus conhecimentos na cozinha e gestão de negócios, e após a sua participação muito bem-sucedida no concurso televisivo esteve presente na chefia da cozinha de vários restaurantes, criando mais tarde o seu próprio conceito.