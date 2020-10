Desde que a pandemia chegou ao país, a Índia contabilizou quase 8 milhões de infeções (7.990.322), que provocaram 120.010 mortes, com 508 óbitos registados nas últimas 24 horas.

Apesar de uma redução gradual do número diário de casos nas últimas semanas, que chegaram a rondar os cem mil em setembro, a Índia continua a ser o segundo país do mundo com mais infeções, a seguir aos Estados Unidos, atualmente com mais de 8,7 milhões de casos.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,1 milhões de mortos e mais de 43,5 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência de notícias France-Presse (AFP).

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.