Com 276 quilos de peso, pescado ao largo da costa japonesa de Oma, no nordeste do país, o atum rabilho foi adquirido por uma quantia superior a 1,3 milhões de euros. A notícia foi divulgada pela agência nipónica Kyodo News que acrescenta que esta venda num mercado de Tóquio equivale ao “segundo maior preço já registado para um atum rabilho”.

O leilão no mercado de Toyosu, hoje um dos principais pontos turísticos da capital japonesa, apresentou um atum “gordo como uma vaca”, de acordo com um pescador, aqui citado pela Kyodo News.

"O primeiro atum do ano traz boa sorte. Queremos fazer as pessoas sorrirem com comida", sublinhou Shinji Nagao, presidente da operadora de restaurantes de sushi que adquiriu o peixe.

Antes, em 2019, a venda de um atum rabilho arrecadou mais de dois milhões de euros, o maior preço desde que há dados comparáveis, ou seja, desde o ano de 1999.

Nos últimos anos, com a pandemia de COVID-19, o preço do atum rabilho caira substancialmente para voltar a aumentar em 2023.

O atum rabilho, a maior entre as oito espécies de peixes tunídeos, pode atingir os três metros de comprimento e os 650 kg. Uma espécie que partilha as águas de três oceanos, o Atlântico, o Pacífico e Índico, pescada há centenas de anos. Uma captura excessiva que reduziu a população que desova no Atlântico Ocidental em 64%. Isto desde a década de 1970.

De sublinhar que a União Internacional para a Conservação da Natureza incluiu o atum rabilho na lista de espécies ameaçadas.