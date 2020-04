O primeiro caso de covid-19 foi detetado no dia 22 de março nesta Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS). Foi um doente oncológico que foi também o primeiro a regressar na segunda-feira ao lar, depois de recuperado do novo coronavírus.

“O regresso do primeiro, um doente fragilizado, que apanhou covid-19 e está curado, é um sinal de grande esperança. É um sinal de que vale a pena combater e travar esta batalha”, afirmou à agência Lusa o presidente da Câmara de Vila Real, Rui Santos.

Nesta instituição foram infetados cerca de 70 idosos e ainda vários funcionários. Entre 27 e 28 de março procedeu-se a uma mega operação de evacuação do lar, tendo sido retirados, só nessa noite, 53 utentes, que foram encaminhados para o Trofa Saúde Hospital, em Vila Real.

O Exército procedeu à descontaminação do lar e foi preciso ultrapassar o problema de falta de recursos humanos, até porque muitos funcionários positivos foram para isolamento e meteram baixa.

Depois de reunidas todas as condições, os primeiros quatro utentes regressaram na segunda-feira ao lar e hoje são transferidos mais nove, do grupo que está no hospital privado e que, depois de terem contraído a doença, já testaram negativo para a covid-19.

O autarca Rui Santos defendeu que “só devem regressar os idosos que forem testando negativo” e salientou ter “a esperança” de que “uma parte importante possa ser transferida ainda durante esta semana”.

O presidente do conselho de administração do lar, Eugénio Varejão, já disse à Lusa que as equipas de colaboradores, entretanto constituídas, vão funcionar ‘em espelho’, ou seja em turnos rotativos de 15 em 15 dias, e que no edifício estão a ser “organizados percursos” para garantir o afastamento e a segurança dos residentes.