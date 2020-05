Entre 12 de março e 14 de maio, esta unidade hospitalar realizou 11.075 testes a doentes e profissionais de saúde, com a média de uma pessoa infetada em cada 10, adiantou o presidente do conselho de administração.

Segundo Fernando Regateiro, durante aquele período, o CHUC o registou 260 internamentos, dos quais 24 em unidades de cuidados intensivos e passou alta médica a 145 pessoas.

Dos doentes infetados, seis foram submetidos a intervenção cirúrgica no Hospital Geral.

O responsável salientou que a capacidade de resposta nunca esteve em causa, embora tenha existido "uma altura em que esteve muito próximo do esgotamento".

Para fazer face à pandemia da covid-19, o CHUC garantiu 277 camas no internamento, 228 dos quais para doentes estáveis (22 no polo Hospitais da Universidade de Coimbra (HUC) e 204 no polo Hospital Geral (HG) e 49 para doentes críticos em cuidados intensivos (34 no HG e 15 nos HUC).