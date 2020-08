“Analisamos todos os documentos e relatórios [no Ministério da Saúde]. A análise pressupõe a leitura. Li todos os documentos e relatórios, claro que sim. Neste momento estamos a analisar. Há muitas conclusões convergentes, outras menos convergentes, mas o que interessa é que da análise desses relatórios saia um caminho para proteção destas faixas mais vulneráveis”, disse António Lacerda Sales na conferência de imprensa sobre a situação epidemiológica em Portugal.

“Como disse o secretário de Estado da Saúde, temos a obrigação de ler os relatórios que nos chegam. Isso faz parte das nossas obrigações: ler os relatórios, retirar deles os ensinamentos mas também fazer sobre eles comentários e acrescentos porque nenhum relatório é completamente exaustivo e precisa, às vezes, que se olhem para outros ângulos”, afirmou a responsável da Direção-Geral de Saúde (DGS).

As perguntas surgiram na sequência das declarações ao Expresso, no sábado, da ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, nas quais referiu que não leu o relatório da Ordem dos Médicos, o que suscitou reações políticas.

O Ministério Público (MP) instaurou um inquérito sobre o surto de covid-19 num lar em Reguengos de Monsaraz, no distrito de Évora, e uma auditoria da Ordem dos Médicos aponta falhas ao funcionamento do lar.