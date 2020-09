“As turmas são muito pequenas, eles têm escolhido espaços grandes, o que faz com que, mesmo na eventualidade de termos mais do que uma turma, eles estão suficientemente afastados”, disse.

O ministro da Educação falava aos jornalistas em Elvas, no distrito de Portalegre, acompanhado pelo ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita.

Os governantes deslocaram-se à cidade da raia alentejana, que faz fronteira com Badajoz, na Extremadura espanhola, para assistirem a uma ação de sensibilização da PSP junto dos alunos do Agrupamento de Escolas n.º 1 de Elvas sobre as medidas para prevenir e combater a pandemia de covid-19.

O Jornal de Notícias escreve na sua edição de hoje que a lógica de funcionamento em "turmas-bolha", recomendada pelo Ministério da Educação, está a ser “subvertida” nas aulas de Educação Moral e Religiosa Católica, acrescentando que o reduzido número de alunos conduz as escolas a juntar na mesma sala jovens de turmas diferentes.

Questionado pelos jornalistas sobre esta situação, o ministro da Educação assegurou ainda que o efeito bolha “nunca é rebentado”, uma vez que as turmas contam com um reduzido número de alunos.

“Hoje, o presidente de uma associação de diretores, disse que muitas vezes tem 10, 12, 13 alunos numa sala de aula, por isso o efeito bolha nunca é rebentado”, sublinhou.

“O que sabemos é que os diretores têm consciência da importância de manter as bolhas e, nesse sentido, sabemos também que existem nessa disciplina [educação religiosa] única e simplesmente uma hora por semana, tem havido todos os cuidados para que, efetivamente, todas as regras possam ser cumpridas e que o efeito bolha de cada uma das turmas possa ser cumprido”, acrescentou.

O governante, que fez um balanço “francamente positivo” do início do ano letivo, recordou ainda que foi efetuado nos últimos anos um “reforço” dos recursos humanos nas escolas.

Na escola de Elvas, os dois ministros questionaram alunos sobre as medidas que estes devem adotar neste contexto da pandemia de covid-19, para se protegerem e combaterem a doença.

De seguida, os governantes rumaram a Arronches, também no distrito de Portalegre, para assistirem, na escola secundária local, a uma demonstração idêntica junto da comunidade escolar, desta feita a cargo da GNR.