A Rainha Letizia marcou o início do ano letivo no país com uma visita à escola pública Maestra Plácida Herranz, em Azuqueca de Henares, Guadalajara, Espanha, onde foi recebida com aplausos.

A monarca visitou esta escola acompanhada pela ministra da Educação de Espanha, Pilar Alegría, e o presidente da região de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

Letizia brincou, conversou e leu com os alunos o conto 'Põe-te no meu lugar' no estabelecimento escolar, que foi o centro das atenções da localidade espanhola na manhã desta sexta-feira, graças à visita da rainha.

Esta escola tem alunos com idades entre os três e os doze anos, com 29 turmas e cerca de 730 alunos.

Veja algumas imagens da visita de Letizia a esta escola na galeria que acompanha acima esta notícia.

Leia Também: Princesa Leonor inicia (nova) formação militar. Desta vez na Marinha