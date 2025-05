A rainha de Espanha, Letizia, não aguentou as saudades da filha mais velha, a princesa Leonor, e foi ao seu encontro no Panamá, este sábado, 3 de maio.

Depois de quatro meses sem se verem, já que a jovem está a fazer a sua formação militar a bordo do navio-escola Juan Sebastián Elcano e só deverá regressar a Espanha em julho, as duas vão aproveitar o fim de semana do Dia da mãe para passarem tempo juntas.

Nas imagens é possível ver que Letizia está bastante emocionada por abraçar novamente a herdeira ao trono espanhol.

Espreite as imagens na nossa galeria.

