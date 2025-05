Letizia viajou de Espanha até ao Panamá para conseguir ver a sua filha mais velha, Leonor, de 19 anos.

A jovem está a fazer a formação militar no navio-escola Juan Sebastián Elcano e há já quatro meses que as duas não estavam juntas. Depois do emocionante reencontro, o navio fez uma festa a bordo na noite de 3 de maio, passado sábado, onde reuniu os familiares dos estudantes.

Para a ocasião, a rainha de Espanha usou elegante macacão vermelho da Mango e umas sandálias douradas,. Já a princesa utilizou a farda de verão da marinha.

As imagens foram partilhadas pela página oficial de Instagram da casa real espanhola.

