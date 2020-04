"Não há testes disponíveis. No centro de testes de Gondomar, mais de 1.000 pessoas a quem já está prescrito fazer teste ainda aguardam, mas não há capacidade de resposta. São cidadãos que contactaram as linhas nacionais e estão a aguardar. Os laboratórios contratados não têm resposta. O centro foi criado para uma capacidade diária de 400 testes por dia, mas realizou 30 por dia na semana passada e está a fazer 50 por dia", referiu Marco Martins.

De acordo com o autarca, que contou à Lusa ter reportado já esta situação quer ao Ministério da Saúde quer à Administração Regional do Norte, "faltam materiais" para fazer os testes, nomeadamente zaragatoas e reagentes.

Segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, registam-se em Portugal 380 mortes provocadas pela COVID-19, mais 35 do que na véspera (+10,1%), e 13.141 casos confirmados de infeção, o que representa um aumento de 699 em relação a terça-feira (+5,6%).

Dos infetados, 1.211 estão internados, 245 dos quais em unidades de cuidados intensivos, e há 196 doentes que já recuperaram.

Portugal, onde os primeiros casos confirmados foram registados no dia 02 de março, encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de 19 de março e até ao final do dia 17 de abril, depois do prolongamento aprovado na quinta-feira na Assembleia da República.