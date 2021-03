Numa nota de imprensa, o Comando Territorial de Leiria da GNR refere que identificou 160 pessoas “por incumprimento das medidas vigentes para a contenção da pandemia”, em especial “da limitação de circulação entre concelhos e do dever geral de recolhimento domiciliário”.

A GNR especifica que, “no âmbito da Operação covid-19 ‘Recolhimento +’, os militares da Guarda realizaram diversas ações de patrulhamento e de fiscalização rodoviária direcionadas para os locais de grande afluência de pessoas e para os limites de concelhos, tendo sido identificadas 160 pessoas que se encontravam em incumprimento das medidas impostas pelo estado de emergência, resultando na elaboração dos respetivos autos de contraordenação”.

No mesmo comunicado, a GNR garante que “continua o seu esforço de atuação tendo em vista garantir que a população cumpre os normativos legais em vigor, em especial o dever geral de recolhimento domiciliário, bem como o dever de confinamento obrigatório e outras medidas aplicáveis para a contenção da epidemia e redução do risco de contágio da doença”.

A GNR realça ainda que o patrulhamento é “orientado para os locais e espaços públicos de maior circulação e propícios ao ajuntamento de pessoas”.

À agência Lusa, o tenente-coronel Pedro Rosa adiantou que os concelhos onde foram levantados mais autos foram os de Leiria e Alcobaça, esclarecendo que no primeiro caso as situações reportam-se a tentativas de chegar a Fátima (no concelho de Ourém) e, no segundo, os acessos às praias.

Desde o início da pandemia, em março de 2020, o distrito de Leiria regista 25.731 casos do novo coronavírus, mantendo-se 500 ativos, de acordo com o último boletim da Comissão Distrital de Proteção Civil, divulgado às 01:03.

No mesmo período, recuperaram da doença 24.472 pessoas, havendo ainda 759 óbitos.

Em Portugal, morreram 16.784 pessoas dos 817.778 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.