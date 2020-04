A agência Bloomberg aludiu hoje sobre o relatório confidencial que foi entregue na semana passada à Casa Branca.

Os serviços de inteligência norte-americanos estimam que o número de mortes e casos de infeção divulgados por Pequim sejam falsos, intencionalmente abaixo face à realidade da pandemia naquele país.

“O Partido Comunista Chinês mentiu e continuará a mentir sobre o coronavírus para proteger o regime”, disse o senador republicano Ben Sasse.

“Os serviços de inteligência norte-americanos confirmaram agora o que já sabíamos: a China esconde a severidade deste vírus há meses”, acrescentou o seu colega no Senado William Timmons. “O mundo agora está a pagar por esses erros (da China)”.

Michael McCaul, senador republicano do Comité de Relações Externas da Câmara, observou, com base no relatório, que as autoridades chinesas “esconderam o verdadeiro número de pessoas infetadas com a doença”.