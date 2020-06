A BBC noticiou no sábado que o Reino Unido vai abrir a 06 de julho corredores de viagem, que permitem aos turistas britânicos evitar a quarentena no regresso ao país, com um conjunto de países europeus.

A emissora precisa que a lista de países deve incluir Espanha, França, Grécia, Itália, Alemanha, Holanda, Bélgica, Finlândia, Noruega e Turquia, mas não Portugal ou a Suécia.

Os países serão agrupados por risco e prevalência do vírus e classificados com as cores dos semáforos para sinalizar os destinos mais e menos seguros.

No domingo, a ministra do Interior, Priti Patel, disse à Sky News que a quarentena, introduzida a 08 de junho, deve ser analisada hoje no âmbito da reavaliação prevista a cada três semanas, mas que o anúncio poderá acontecer mais tarde esta semana.

“Estas medidas não vão entrar em vigor da noite para o dia, elas vão levar tempo, porque parte disso será sujeito a negociações e discussões com determinados países”, explicou.

A quarentena foi imposta para reduzir o risco de casos importados do estrangeiro e ajudar a evitar uma segunda onda do vírus, mas o governo britânico considera ter controlado a pandemia e iniciou um desconfinamento faseado.

O levantamento da medida tem sido motivo de especulação e pressão dos setores do turismo e transportes, fortemente afetados pelas restrições de viagem durante a pandemia COVID-19.

As companhias aéreas reduziram drasticamente os serviços desde meados de março, quando muitos países fecharam as fronteiras e o Ministério dos Negócios Estrangeiros britânico emitiu um conselho por tempo indefinido contra “todas as viagens não essenciais em todo o mundo”.

As transportadoras têm vindo a anunciar a reativação gradual das rotas na Europa e agências de viagens britânicas indicaram ter recebido nos últimos dias um grande número de reservas para o estrangeiro.

O Reino Unido é o principal mercado emissor de turistas para Portugal, tendo representado 19,2% das dormidas de estrangeiros em 2019 e vindo a registar sucessivos crescimentos desde 2013, apenas interrompidos em 2018, de acordo com dados do INE.

Os destinos preferenciais dos hóspedes britânicos foram o Algarve (63,4% das dormidas do mercado), a Madeira (18,5%) e a Área Metropolitana de Lisboa (10,8%).

O Reino Unido registou até hoje 43,575 mortes (em 311.151 casos de infeção) durante a pandemia covid-19, o maior número na Europa e o terceiro maior no mundo, atrás dos EUA e Brasil.