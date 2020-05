De acordo com o ministro da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho, que acompanhou a ação de formação, a iniciativa replica "a formação que está a ser feita em todas as escolas do país", visando que o regresso das aulas presenciais para os alunos do 11.º e 12.º anos, em 18 de maio, seja feito "com toda a segurança".

Para além dos cuidados a ter na utilização dos equipamentos de proteção individual, a equipa de graduados da Força Aérea referiu, por exemplo, a necessidade se afetar equipamento de limpeza específico a cada secção das escolas, diretrizes que constam num manual de procedimentos elaborado em parceria entre Forças Armadas, Direção-Geral de Estabelecimentos Escolares e Direção-Geral da Saúde.

"Tenho grande satisfação por ver a Força Aérea nesta formação, particularmente aqui em Ovar, que passou por aquilo que todos sabem [um mês de cerco sanitário] e é, por isso, um concelho particularmente sensibilizado [para a prevenção da covid-19]. Isto é também uma oportunidade para dizer aos ovarenses que agora vão poder regressar à escola em perfeitas condições de segurança", disse João Gomes Cravinho.

Na sessão dirigida à equipa de profissionais da Escola Secundária Júlio Dinis, o coronel José Alberto Nogueira, comandante do Aeródromo de Manobra N.º 1, deixou a recomendação de que, em cada tarefa de limpeza, o mais lúcido será "estar sempre preparado para o pior", já que o "virus continua perigoso", o que impõe ainda cuidados no manuseamento da proteção individual.

Em Portugal, onde os primeiros casos confirmados se registaram a 02 de março, o último balanço da Direção-Geral da Saúde (DGS) indicava 1.105 óbitos entre 26.715 infeções confirmadas. Desses doentes, 874 estão internados em hospitais, 2.258 já recuperaram e os restantes convalescem em casa ou noutras instituições.