“Quando vamos a casa das pessoas, às vezes [o que as preocupa] já nem é o facto de estar positivo, nem ter o vírus incomoda, mas sim o medo e o receio das repercussões da doença no futuro dos conviventes e das pessoas de quem gostamos”, disse a profissional de saúde à agência Lusa, que acompanhou uma visita da equipa.

Rita Costa, especialista em saúde mental, integra em Almada uma das equipas multidisciplinares criadas pela Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT) para combater a COVID-19 na região.

“Todas as semanas chega-nos uma lista com as pessoas potencialmente infetadas e há um trabalho prévio de planeamento e organização, para perceber em que fase e em que percurso da doença é que se encontram e depois preparar a visita, no sentido de pensar quem beneficia e precisa dela”, explicou.

A enfermeira falava à Lusa antes de partir para este trabalho, que acontece uma vez por semana em Almada, para “perceber como é que está a acontecer o isolamento, como é que as pessoas estão a viver o processo, se têm sintomas ou se já fizeram teste de cura”.