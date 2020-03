O anúncio acontece no dia em que a Diaverum Portugal abriu uma nova clínica em Linda-a-Velha, com capacidade para tratar cerca de 300 doentes, com “equipamentos topo de gama” para tratar doentes renais crónicos em tratamento de hemodiálise, afirma o diretor-geral da empresa, César Silva, num comunicado enviado à agência Lusa.

"Na crise que estamos todos a viver é importante superar a excelência de cuidados a que já estamos habituados, de forma a minimizar riscos e garantir melhores condições de segurança para todos os utentes bem como para os próprios profissionais", sublinha César Silva.

O responsável sublinha que "a pandemia” que o país e o mundo estão a viver “trouxe para primeiro plano o trabalho transcendente das equipas clínicas, inexcedíveis na sua entrega aos cuidados de todos os que deles precisam."

“Todos os profissionais que trabalham nestas clínicas, tais como médicos, enfermeiros, auxiliares, assistentes sociais, farmacêuticos, nutricionistas, pessoal administrativo e técnico tem trabalhado com uma disponibilidade 24h/7 dias por semana para garantir os melhores cuidados a estes doentes, num tempo em que as pessoas com esta doença a realizar tratamento se sentem ainda mais fragilizadas”, salientou.

Neste contexto, “a Diaverum fez questão, nos tempos muito difíceis que estamos a viver, de disponibilizar as instalações da antiga clínica de Linda a Velha, com capacidade para tratar 180 doentes, ao Ministério da Saúde para que este possa tratar doentes renais crónicos com Covid-19”.