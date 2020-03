Numa "mensagem aos portugueses" enviada à Lusa, Duarte Pio considerou que o Governo tem tomado decisões "ponderadas", "mas sempre alguns passos atrás da sociedade".

"Temos vindo a assistir a sucessivos apelos da população aos governantes para tomarem medidas mais rapidamente. Primeiro foi o encerramento das escolas, agora o pedido de declaração do estado de emergência e de iniciativas para apoiar as empresas e a estrutura económica", afirmou.

Por esse motivo, considerou "difícil compreender" a convocação do Conselho de Estado para quarta-feira - só depois dessa reunião o Presidente da República anunciará a sua decisão sobre o estado de emergência -, já que os estudos indicam que "quanto mais rapidamente e de forma radical" for a atuação do Governo, mais rápido pode ser o controlo da pandemia e o retomar da normalidade.

"Reitero o apelo ao Governo para a declaração do estado de emergência nacional que permita declarar quarentena obrigatória a toda a população, salvo serviços essenciais assim como a recuperação do controlo das fronteiras. São momentos extraordinários que requerem medidas de exceção máxima", defendeu.

O pretendente ao trono português manifestou também a sua preocupação com a situação das empresas nacionais, que precisam de "uma resposta rápida", salientando que a partir de hoje o IVA das empresas estará a pagamento e até à próxima sexta-feira as contribuições sociais.

"O Estado deverá assumir responsabilidades perante as empresas portuguesas, aliviando a sua tesouraria, permitindo pagamentos mais urgentes como são ordenados e fornecedores", apontou.