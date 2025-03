Foi ao lado de D. Duarte Pio que Isabel de Herédia encontrou o amor e a diferença de idades entre os dois não a demoveu de no dia 13 de maio de 1995 subir ao altar do Mosteiro dos Jerónimos para dizer o 'sim' ao duque de Bragança.

No podcast 'Geração 60', no qual esteve à conversa com a jornalista Conceição Lino, a duquesa de Bragança falou sobre a diferença de idades - 21 anos - que tem em relação ao companheiro.

"Como o Duarte era o meu grande amigo, nunca senti essa diferença de idade. Quando era mais nova, durante muito tempo achava que ele tinha de casar com uma das primas dele, como era de esperar na altura", reflete.

"Depois houve pessoas que estavam interessadas em mim e até digo isso sempre aos meus filhos e aos amigos: comecei a ver-me como se fosse uma cómoda cheia de gavetas. Nós, conforme as pessoas com que estamos, vamo-nos adaptando. A certa altura pensei: 'quem é que conhece as minhas gavetas todas?' E era o Duarte", concluiu.

Na mesma entrevista, Isabel de Herédia falou também da educação e dos valores que transmite aos filhos.