Isabel de Herédia, duquesa de Bragança, esteve à conversa com Conceição Lino no podcast 'Geração 60', espaço no qual falou sobre a educação e os valores que transmitiu aos três filhos, fruto do casamento com D. Duarte Pio, duque de Bragança.

"De alguma maneira nós somos mais conversadores, mas não julgamos ninguém, é a nossa maneira de ser. Também temos amigos muito liberais e acho que desde que as pessoas tenham coerência com o que são e que não imponham as coisas, não há esse problema", realçou.

"Em relação aos nossos filhos, procuramos educá-los nos valores em que acreditamos. Toda a gente sabe que somos católicos e temos um amor a Portugal imenso", notou, referindo-se ao príncipe Afonso, de 28 anos, à infanta D. Maria Francisca, de 27, e ao infante D. Dinis, de 25.

"Quando a minha filha ficou interessada no marido e perguntou-me o que é que eu achava, o que é que a outra pessoa devia ter, digo sempre: o importante é os valores em que acreditamos, a paixão acaba, o amor aumenta", refletiu, lembrando o enlace de Maria Francisca com advogado Duarte de Sousa Araújo Martins, que aconteceu em 2023.

"Não casem por paixão, casem por amor (…) tenham esse amor, tenham os valores, tentem encontrar alguém que tenha os mesmos valores, que acredite no que acreditamos, que seja uma pessoa de trabalho, uma pessoa curiosa, que tenha senso de humor e que, sobretudo, nos deixe ser o que nós somos. Essa foi a grande qualidade do meu marido: ele nunca me quis mudar e eu também nunca o quis mudar. Não quer dizer que às vezes não tenhamos confrontos, mas acho que é importante a pessoa não querer mudar a outra", completou.

De recordar que D. Duarte Pio e Isabel de Herédia deram o nó há 29 anos, a 13 de maio de 1995, numa cerimónia no Mosteiro dos Jerónimos.

