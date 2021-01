Os únicos dois utentes que foram dados como recuperados no surto de covid-19 no Lar da Misericórdia de Alcáçovas, no concelho de Viana do Alentejo (Évora), acabaram por morrer, revelou hoje o provedor da instituição.

Em comunicado, publicado esta madrugada na página da Santa Casa na rede social Facebook, o provedor, João Penetra, informou sobre a morte dos dois utentes, que já tinham sido considerados como curados pela autoridade de Saúde. "Estes dois utentes acabaram por falecer, devido a outras patologias. O senhor morreu há alguns dias e a outra utente faleceu na segunda-feira", disse hoje à agência Lusa o responsável. Segundo João Penetra, por estes dois idosos terem sido considerados "com critérios de cura", as suas mortes não são contabilizadas no total de óbitos por covid-19 na instituição. "Temos 32 utentes infetados que faleceram" devido ao novo coronavírus SARS-CoV-2, no universo de 108 idosos que residiam no lar, indicou o provedor. Do total de utentes do Lar da Santa Casa da Misericórdia de Alcáçovas, 94 foram infetados pelo vírus que provoca a doença covid-19. Além dos 32 óbitos por covid-19 e dos dois utentes curados que morreram, atualmente, 38 idosos infetados encontram-se na instituição e dois estão internados no Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE), havendo ainda 20 que "já estão assintomáticos", após mais de 20 dias de infeção, revelou a Misericórdia, no comunicado. No que respeita aos 97 trabalhadores da instituição, 39 foram infetados, sendo que cinco já recuperaram e 34 estão em quarentena. Há ainda dois profissionais em isolamento profilático e seis de baixa por outras patologias. No total, "estão ausentes do trabalho 42 trabalhadores", resumiu, assinalando que, para a prestação de cuidados e apoio aos utentes, "mantém-se o reforço de quatro elementos da brigada de intervenção rápida e 20 elementos contratados a empresas privadas". Na segunda-feira, também uma médica e dois enfermeiros estiveram a trabalhar na instituição.