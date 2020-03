As divisões administrativas ditam que de um lado é Rio de Onor de Bragança, Portugal, e do outro Rihonor de Castilla, Espanha, mas os poucos habitantes, cerca de meia centena, nunca tiveram fronteiras, mesmo quando uma corrente delimitou territórios até à livre circulação na Europa.

A corrente está num museu de Bragança e no lugar dela está agora colocada uma barreira de cimento de uma berma à outra da estrada, junto ao antigo marco com um “P” de um lado, que marca Portugal, e do outro um “E”, que indica Espanha.

A Câmara de Bragança tomou a medida depois de decretado pelos governos dos dois países o encerramento das fronteiras. A barreira coíbe a circulação automóvel, mas continua a não ser impedimento para os habitantes dos dois lados.

“Juntamo-nos igual, não estamos separados”, garantiu à Lusa Maria Nunes, preparada para ir tratar a parte dela na antiga horta comunitária partilhada por portugueses e espanhóis.

Aos habitantes locais a barreira não incomoda, segundo Maria, para quem “está muito bem posta”.

“A vedação não foi por causa das pessoas que há nas aldeias, mas dos que passam na estrada”, apontou, explicando que passam por ali “mais espanhóis (de carro) do que portugueses, principalmente ao fim de semana, só para irem comer a posta e o bacalhau” do lado português.

Outra habitante da aldeia, Sofia Preto, ainda nem viu a nova barreira, mas também não se opõe até porque considera que “não há nada pior que isto” da pandemia causada pelo novo coronavírus.

Sofia costumava ir trabalhar três dias por semana a Bragança, a cerca de 25 quilómetros, e já lhe telefonaram para não ir enquanto durar a crise.

O pai, Mariano Preto, é o guardião das tradições desta aldeia conhecida pelo comunitarismo e, aos 88 anos, mostra apreensão com os tempos atuais. Preocupam-no as consequências da Covid-19, a doença que está a afetar o mundo.

Nas relações entre os dois povos mudou o número dos que partilham a singularidade do povoado com cada vez menos habitantes e com mais idade. Do lado espanhol restam nove, que Maria nomeia de cor, um a um.