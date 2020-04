“Numa fase em que temos covid-19, e para evitar aglomerações, é preferível marcar a vacinação. Mas, se não for possível, não adie, vá presencialmente à unidade de saúde porque eles estão a prestar cuidados protegidos e não covid”, afirmou Graça Freitas na conferência de imprensa diária sobre a pandemia causada pelo novo coronavírus.

A responsável pediu às pessoas que “não adiem a vacinação”, nomeadamente nas crianças até aos 12 meses, que com as vacinas do plano nacional podem ficar protegidas de doenças como o sarampo, a rubéola ou formas graves de meningite.

“Não adie a vacinação, porque podemos ter outro tipo de surtos que não este, que já tanto dano causa, que é a epidemia por covid”, pediu Graça Freitas.

Para a responsável da Direção-Geral de Saúde (DGS), a vacinação e o cumprimento do programa nacional “é absolutamente essencial para evitar casos de doença ou surtos”.

Entre as recomendações da DGS está a “vacinação nos primeiros 12 meses de vida”, que “confere precocemente proteção contra 11 doenças”, nomeadamente aos 12 meses, quando é administrada a vacina “contra uma forma de meningite que pode ser grave, o sarampo, a papeira ou a rubéola”.

“E todos sabemos como sarampo é traiçoeiro. Nenhuma criança ou adulto com vacina do sarampo em atraso deve continuar com a vacina em atraso”, vincou.