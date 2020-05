Para os espetáculos ao vivo, como peças de teatro, a Direção-Geral da Saúde (DGS) aconselha porém a que as cenas sejam adaptadas, "sempre que possível, de forma a minimizar o contacto físico entre os envolvidos".

"As cenas e os espetáculos realizados ao vivo (ex.: peças de teatro, orquestras) devem ser adaptadas, sempre que possível, de forma a minimizar o contacto físico entre os envolvidos", lê-se no documento "Orientação 028/2020", da DGS.

Para as orquestras e coros, as orientações divulgadas na terça-feira pelo Ministério da Cultura já estabeleciam distâncias entre 1,5 e dois metros, à semelhança do que aconselha a DGS, mas sem qualquer outra sugestão de interferência no espaço artístico. O palco, para o Ministério da Cultura, é o sítio onde é admitida a exceção à utilização de máscara, embora as regras do distanciamento estejam sempre presentes.

As orientações agora publicadas pela DGS visam regras de funcionamento e utilização de livrarias, arquivos e bibliotecas, cuja reabertura teve início em 01 de maio; museus, palácios e monumentos, com possibilidade de reabrirem desde o Dia Internacional dos Museus, 18 de maio; e de salas de cinema, teatro e outros espetáculos, assim como de espetáculos ao ar livre, com regresso à atividade marcado para 01 de junho.

Em todos os casos é obrigatório o uso de máscara, a higienização de mãos e disponibilização de materiais para que seja feita, distanciamento físico de dois metros, "com exceção dos locais de permanência" de público (plateias).