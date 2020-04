O produto em causa, o Microbe Shield Z-71, da Zoono, promete ter um “efeito biocida até 30 dias”, mas a Groquifar duvida deste resultado porque penas foi testado segundo a EN14476, a norma europeia utilizada para “quantificar a atividade virucida dos desinfetantes”.

Numa resposta escrita enviada à Lusa, a associação explicou que “para a avaliação da eficácia virucida, qualquer produto tem de ser testado com um modelo de vírus específico com diferentes propriedades físico-químicas e em condições representativas do contexto real onde será aplicado”.

“Segundo a comunicação veiculada pela empresa comercializadora do produto Microbe Shield Z-71, o resultado do teste de eficácia dirá respeito à situação de contaminação única de determinadas estirpes de coronavírus – quais, não sabemos - e sem ter havido lugar a posteriores recontaminações”, indicou.

Neste sentido, referiu que a persistência de ação do produto “dependerá de muitos fatores externos, como sejam a quantidade de contaminação inicial, a presença ou ausência de matéria orgânica e o grau de atividade do vírus no local de tratamento”.

Na visão da Groquifar, devem ser realizados “controlos de seguimento do nível microbiológico ambiental” nos locais de tratamento, de forma periódica, para “estabelecer a necessidade e periodicidade de novas intervenções”.