Pode explicar o que é o Prémio TOP BELEZA e como se distingue de outros na área da cosmética e beleza?

O TOP BELEZA é uma distinção única no setor da beleza, cosmética e higiene pessoal. É, obviamente, um prémio que valida a eficácia dos produtos, mas é bem mais que isso. É uma ferramenta de marketing que aumenta as vendas e reforça a imagem da marca. A metodologia do prémio contribui em muito para reforçar a credibilidade e imagem da marca - um exame sensorial feito pelo consumidor, através de “home test”, sem referência à marca e supervisionado por um laboratório de análise sensorial.

É isto que torna o prémio uma referência de confiança e qualidade. Os resultados do mais recente estudo realizado pela Qualiteste confirma isto mesmo: 79% dos inquiridos considerou o selo TOP Beleza como o selo que mais chama a atenção e o que mais impacta as decisões de compra. 78% considerou ainda o selo TOP BELEZA como o mais sério e transparente, quando comparado com mais seis selos presentes no mercado nacional.

Ao exibir o nosso selo, as empresas mostram e reforçam de forma visível o seu compromisso com a qualidade e eficácia. Estabelecem uma ponte de confiança com os clientes. E, a confiança do consumidor é, afinal, um ativo valioso que o TOP BELEZA pode ajudar a fortalecer. Empresas que aderem a esta ferramenta têm maior probabilidade de sucesso.

Beleza. “Os consumidores querem ter resultados e que as promessas feitas pelas marcas relativamente a um produto sejam verdadeiras” créditos: Divulgação

Como surgiu a ideia de criar um prémio dedicado à beleza atribuído exclusivamente por consumidores?

Depois do sucesso obtido com a implementação do prémio SABOR DO ANO (selo de qualidade líder no setor alimentar em Portugal), a Monadia convidou-nos a trazer também para o nosso país o TOP BELEZA. Já se realizava em França há mais de 15 anos. Assim replicámos a fórmula de sucesso: dar voz aos consumidores/utilizadores dos produtos e validar as promessas que as marcas fazem, com distinções setoriais.

Poderia detalhar o processo de “home test” utilizado no prémio? Quais são os principais critérios que os consumidores utilizam para avaliar os produtos?

Os produtos são avaliados por 60 consumidores regulares da categoria. O perfil é-nos dado pela marca – e é através dessa definição que o laboratório de análise sensorial seleciona os consumidores que irão realizar o teste. Durante duas semanas a dois meses utilizam o produto, sem saberem qual a marca e, seguindo um protocolo de utilização definido pela marca.

No final do período de utilização, os consumidores pontuam de 0 a 10 um critério principal (satisfação global) e três critérios secundários (eficácia, textura e perfume), que podem ser adaptados de acordo com o tipo de produto.

O laboratório de análise sensorial compila essas notas e entrega um relatório final com os resultados obtidos nos testes e informação importante para as marcas – como hábitos de consumo, intenção de compra e as opiniões dos consumidores sobre o produto.

Para ser premiado TOP BELEZA, o produto deve ter uma nota superior a seis e a melhor nota na satisfação global na sua categoria e canal de vendas.

Acreditamos que esta é uma metodologia única que coloca o consumidor no centro do processo. Temos uma abordagem objetiva, clara e verdadeira, que se baseia nas propriedades funcionais do produto, sem influência da marca ou de outros fatores emocionais do consumidor. Esta avaliação, isenta e credível, tem impacto na reputação da marca. Não se trata de uma votação online. São testes imparciais e efetivos de cada produto.

Quais foram os produtos premiados Top Beleza 2024?

Tivemos sete produtos distinguidos Top Beleza 2024: o Shampoo Purificante Cold Effect e Creme Purificante especial couro cabeludo Cold Effect da Avani Profissional, a Máscara Facial de Argila Verde e Máscara Facial de Argila Branca LACURA® do ALDI, o Zeitgard Pro: 1 Dispositivo e 4 Acessórios de Beleza da LR HEALTH & BEAUTY, o C-VIT 5 Liposomal Serum da Sesderma e o Concentrado Bifásico Recuperador de Noite Anti-Âge Global da Yves Rocher.

O que é que os consumidores procuram principalmente nos produtos de beleza?

Este setor tem particularidades muito próprias porque inclui não só critérios funcionais – a procura de resultados-, mas também envolve fatores emocionais – quantas vezes não compramos o produto “x” ou “y” na tentativa de ficarmos iguais à atriz que admiramos? É também por isso que as marcas de beleza e cosmética investem tanto no “sonho”, em campanhas aspiracionais. E este é um setor que tem vindo a crescer e são vários os players e opções no mercado, que se adaptam a diferentes gostos e carteiras. Mas no final do dia, e é isso que o TOP BELEZA ajuda a encontrar, os consumidores querem ter resultados, que as promessas feitas pelas marcas relativamente a um produto sejam verdadeiras e que os produtos realmente resultam e os satisfazem.

O selo TOP BELEZA foi considerado por 94% das consumidoras o mais adequado para produtos de beleza. Como explica esta forte aceitação do público?

O TOP BELEZA é uma distinção única dedicada exclusivamente ao setor da beleza, cosmética e higiene pessoal com notoriedade no mercado e atua como símbolo de transparência. Para nós, não faz sentido premiar com o mesmo selo produtos muito distintos – como por exemplo uvas, um sérum ou ração húmida. Os critérios de avaliação são diferentes, os consumidores também. E a nossa promessa é muito clara e facilmente identificável – falamos de beleza.

Que fatores acredita que levam 78% das consumidoras a afirmar que este selo tem um impacto direto nas suas decisões de compra?

A presença de um selo de qualidade sugere aos consumidores que o produto passou por testes e avaliações independentes, garantindo um nível mínimo de qualidade. Na verdade, os consumidores tendem a confiar mais em produtos que detenham distinções reconhecidas, o que aumenta a credibilidade da marca. Este símbolo oferece uma sinalização rápida de que o produto atende a padrões específicos, facilitando a escolha e incentivando o consumidor à experimentação. É uma motivação adicional para a compra do produto afinal, trata-se de um prémio do consumidor.

Além disso, 74% das consumidoras consideraram o selo como o mais sério e transparente. Como se garante essa credibilidade e transparência ao longo do processo?

As nossas avaliações são realizadas em casa dos consumidores, que experimentam os produtos e os classificam de acordo com a sua experiência, sem qualquer conhecimento da marca. Não se trata de uma votação online. O processo é rigorosamente monitorizado por um laboratório de análise sensorial, garantindo resultados confiáveis. Utilizamos uma metodologia diferenciadora, credível e isenta. Não somos nós que avaliamos os produtos. São os consumidores através dos blind test. A marca entrega os produtos no laboratório de análise sensorial e este entrega aos consumidores, depois de descaracterizados. Nem a marca, nem nós, temos qualquer influência nos resultados obtidos.

Como o TOP BELEZA se compara com outros seis selos do mercado nacional mencionados no estudo? Quais são as diferenças?

A diferença é a metodologia que usamos. No nosso caso, para atribuirmos os selos Top Beleza usamos uma metodologia única que coloca o consumidor no centro, seguindo uma abordagem objetiva, clara e verdadeira, que se baseia nas propriedades funcionais do produto, sem influência da marca ou de outros fatores emocionais do consumidor.

Seguimos um processo de avaliação idóneo: cada produto é testado e aprovado por um painel de 60 consumidores, não existindo influência da notoriedade da marca, realizados num laboratório de análise sensorial acreditado, que segue um restrito protocolo e garante a imparcialidade do teste. Não se trata de uma votação online. Este processo contribui para o aumento da credibilidade e confiança neste prémio que é atribuído pelos consumidores, e aumenta a notoriedade e reconhecimento da qualidade do produto premiado.

Ser premiado TOP BELEZA representa para as marcas um aumento de vendas (incentiva à compra); reforço do seu posicionamento (os produtos distinguem-se da concorrência); aumento da credibilidade (é uma distinção objetiva atribuída pelos consumidores em testes sem marca); motivação interna; maior dinâmica comercial (estímulo para a equipa de vendas); ativo publicitário e de comunicação; captação de novos consumidores.

O estudo mencionado foi realizado em 2024. Quais são os próximos passos e inovações que podemos esperar no processo de avaliação dos produtos de beleza?

Ainda temos espaço para crescer em diferentes setores e canais de venda. Por exemplo, em Portugal nunca conseguimos nenhum premiado TOP BELEZA PRODUTO CLEAN. Nesta categoria, além do teste sem marca efetuado pelas 60 consumidoras, é feita uma segunda análise, neste caso pelo laboratório, através da plataforma INCI Beauty, avaliando os componentes do produto e confirmando a sua formulação “limpa”. O mesmo em relação ao selo SUSTENTÁVEL, que implica a realização de exames adicionais e avaliação do compromisso da empresa com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Estas são áreas muito fortes e com vários premiados em França, de onde o prémio TOP BELEZA é originário, e já têm alguma expressão em Espanha. Em Portugal, este reconhecimento ainda não acontece.

Como vê a evolução do mercado de cosmética e bem-estar, e de que forma o TOP BELEZA pode continuar a ter um impacto nas decisões dos consumidores?

Essencialmente vejo a evolução deste mercado envolvendo práticas de produção consideradas amigas do ambiente, com produtos e técnicas mais sustentáveis que em Portugal ainda está muito no início. Em França, mais de metade dos premiados TOP BELEZA são produtos Sustentáveis que refletem os compromissos das marcas no que se refere à composição dos mesmos e com outras ações de gestão diária, rumo à preservação dos recursos naturais e ambientais. Há já a preocupação de informar e ajudar a consciencializar o consumidor. Em Espanha, já começamos a assistir a alguns movimentos nesse setor. Em Portugal, estamos ainda longe.

No nosso país estes produtos são ainda vistos pela maioria dos consumidores como supérfluos ou de “luxo”, com custos elevados. Muitas vezes, não são uma prioridade e não fazem parte dos seus hábitos diários. Os consumidores começam a perceber que tal como todos os dias fazem a sua rotina de higiene, também deverão cuidar da sua pele – independentemente da marca ou produto que escolham. E as opções de qualidade são muitas e nem sempre forçosamente caras. Mas é um hábito que ainda não é massivo em Portugal.

O Top Beleza continua a ter impacto na decisão dos consumidores na medida em que a nossa metodologia diferencia-nos para as marcas, para os decisores e também de outros prémios.

Num mercado competitivo, destacar-se é fundamental. Empresas que usam esta ferramenta de distinção no linear demonstram o seu compromisso com a excelência, mas também diferenciam os seus produtos e serviços da concorrência. O TOP BELEZA, enquanto selo de qualidade e distinção deve ser incorporado nas estratégias de marketing, servindo como ponte de comunicação, destacando as características e benefícios do produto premiado. Temos um selo específico para esse tipo de premiação - Top Beleza Sustentável -, para aqueles produtos que, além da sua eficácia, atendem a determinados requisitos em linha com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e seria muito positivo começar a ver empresas a conquistar este selo.