São 27 os produtos eleitos este ano nos Prémios Top Beleza. Veja se o seu está na lista

No dia 13 de março, Barcelona acolheu a cerimónia de entrega dos Prémios Top Beleza 2025, uma distinção no setor da beleza, cosmética e higiene pessoal. O evento decorreu no Hotel El Palace Barcelona 5*GL e premiou marcas portuguesas e espanholas cujos produtos se destacaram pela sua qualidade e eficácia, com base na avaliação dos consumidores.

Marcas e produtos premiados

A edição deste ano premiou 27 produtos em diferentes categorias. Em Portugal, foram distinguidas as seguintes marcas:

Avani Profissional : Gama Indian Hair Rebuild (Shampoo, Condicionador, Máscara e Sérum Selador de Pontas);

: Gama Indian Hair Rebuild (Shampoo, Condicionador, Máscara e Sérum Selador de Pontas); Manubela Cabeleireiros : Gama Restore SelfLove (Shampoo, Leave-in e Máscara);

: Gama Restore SelfLove (Shampoo, Leave-in e Máscara); LACURA® (ALDI) : Cremes Corporais LACURA® Spa (variedades Celebration e Harmony) e Espumas de Duche LACURA® Spa (variedades Celebration, Harmony e Freshness);

: Cremes Corporais LACURA® Spa (variedades Celebration e Harmony) e Espumas de Duche LACURA® Spa (variedades Celebration, Harmony e Freshness); Sesderma : C-VIT 5 Liposomal Serum e Azelac RU Fluido Luminoso SPF50;

: C-VIT 5 Liposomal Serum e Azelac RU Fluido Luminoso SPF50; LABELL (Intermarché) : Barra de Limpeza Facial Vegan e Gama de Sabonetes Vegan (Lavanda, Manteiga de Karité, Exfoliante de Alperce, Cremoso e Amêndoas Doces);

: Barra de Limpeza Facial Vegan e Gama de Sabonetes Vegan (Lavanda, Manteiga de Karité, Exfoliante de Alperce, Cremoso e Amêndoas Doces); LR HEALTH & BEAUTY : Paleta de Sombras LR ZEITGARD Signature e Máscara LR ZEITGARD Intense Effect;

: Paleta de Sombras LR ZEITGARD Signature e Máscara LR ZEITGARD Intense Effect; Voir Ibéria : VOIR Óleo Cabelo Walk in the Sun;

: VOIR Óleo Cabelo Walk in the Sun; Yves Rocher: Rotina Lift Pro-Collagène (Sérum Antirrugas Lifting, Creme de Olhos Antirrugas e Antipapos, Creme Antirrugas Preenchimento de Dia e Creme Antirrugas Lifting de Noite).

São 27 os produtos eleitos este ano nos Prémios Top Beleza. Veja se o seu está na lista créditos: Divulgação

Os produtos foram testados por 60 consumidores em home test, sem referência à marca. A supervisão de um laboratório de análise sensorial garantiu a imparcialidade dos resultados e a avaliação teve em conta critérios como eficácia, textura, perfume e satisfação geral.

"Estamos satisfeitos com a edição de 2025. Além de novas marcas com produtos premiados, todas as marcas reconhecidas em 2024 voltaram a apostar no selo Top Beleza. Isto demonstra o impacto do prémio no mercado, a confiança dos consumidores e o compromisso das empresas com inovação e qualidade", afirmou Cátia Fernandes, Country Manager da Global Quality Ibéria Portugal, em comunicado.

Os vencedores poderão utilizar o selo Top Beleza durante 12 meses, diferenciando-se da concorrência e reforçando a sua posição no mercado da beleza e cosmética.