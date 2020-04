“Há uma série de projetos BIP-ZIP e alguns têm como ‘core’ a área da costura, também na perspetiva dos projetos de empregabilidade, de pessoas com baixos rendimento e também de ocupação. O arquiteto Marco Moreira contactou-nos na perspetiva de sermos parceiros, fazermos uma rede solidária BIP-ZIP em que o arquiteto Marco Moreira concebe, a Faculdade de Arquitetura corta e as nossas costureiras solidárias dos vários projetos confecionam as cogulas”, explicou Paula Marques (Cidadãos por Lisboa, eleita nas listas do PS).

Nesta primeira fase associaram-se à iniciativa o projeto “CosturArt-te” (que junta as Irmãs Oblatas do Santíssimo Redentor e a Fundação Aga Khan) e o projeto “Desde Pequenino se faz o Figurino” (que junta a Associação de Reformados do Bairro do Condado, a Associação de Moradores do Bairro da Quinta do Chalé e a Cooperativa Nacional de Apoio a Deficientes).

“Estamos a preparar uma segunda fase associando mais projetos nossos nesta parceria para continuarmos a fazer este trabalho, com este circuito”, acrescentou a vereadora.

