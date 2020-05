“No momento em que vamos iniciar uma nova fase de desconfinamento, a 01 de junho, importa dar nota que durante este último mês, mesmo nas horas de ponta, não existiu nenhum comboio da Linha de Sintra, Cascais ou Azambuja que circulasse com lotação superior aos dois terços determinados legalmente para este período da pandemia COVID-19”, refere o ministério em comunicado.

Garantindo que tem estado “especialmente atento à situação nos comboios urbanos da Área Metropolitana de Lisboa, promovendo junto da CP uma monitorização permanente da sua lotação e desinfeção”, o ministério de Pedro Nuno Santos informa que, “em 662 comboios realizados diariamente pela CP em Lisboa, apenas um regista pontualmente uma ocupação máxima de cerca de 60%: a ligação Sintra-Lisboa Oriente, no horário das 6:36”.

“Todos os restantes circulam com ocupação inferior a 30%”, assegura, avançando que as taxas de ocupação médias em horas de ponta se situam nos 23% na ligação Sintra-Alverca, 18% na linha Sintra-Rossio, 16% na ligação Azambuja-Lisboa Santa Apolónia, 19% na linha Azambuja-Alcântara e 13% na ligação Cascais-Cais do Sodré.

No comunicado, a tutela esclarece ainda que, “ao contrário do que tem sido dito, não é possível aumentar o número de carruagens que circulam em cada comboio para aumentar a sua capacidade, uma vez que a dimensão das composições já se encontra no limite permitido em termos de segurança ferroviária (ocupam toda a plataforma), na linha de Sintra”.