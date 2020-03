Em declarações à agência Lusa, Henrique Paranhos explicou que o “SOS Vizinho” é “absolutamente revolucionário” e tem como objetivo levar bens de primeira necessidade a grupos de risco para evitar terem de sair de casa.

“Em 48 horas, montámos uma plataforma que tem como objetivo levar produtos e bens de primeira necessidade a grupos de risco para evitar que estes tenham de sair de casa”, referiu.

Através do sítio oficial na Internet (https://sosvizinho.pt/), está a ser criada uma base de dados com voluntários que possam fazer as compras dos artigos para as pessoas mais vulneráveis à pandemia de Covid-19.

De acordo com Henrique Paranhos, o “SOS” vizinho nasceu nas redes sociais, na sexta-feira, e já conta com as parcerias da Santa Casa da Misericórdia, do Projeto Radar, da Cooperativa António Sérgio para a Economia Social (CASES), estando coordenado com o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

“Tornou-se agora num movimento a nível nacional, com uma equipa de 80 pessoas, divididas pelos mais diversos departamentos, que estão a dar o seu contributo há 48 horas sem dormir”, afirmou, referindo que a plataforma está disponível desde domingo à noite.

O mentor do projeto “SOS Vizinho” revelou que esperam lançar uma linha de apoio para as pessoas pedirem bens de primeira necessidade e possibilitar pedidos de ajuda aos grupos de risco através da Internet.

“Esperamos lançar nas próximas horas uma linha de apoio do género SNS24, mas só para pedir bens de primeira necessidade e bens de urgência”, adiantou Henrique Paranhos, acrescentando que as empresas de telecomunicações têm colaborado com a iniciativa.