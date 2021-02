"Fizemos um grande esforço para arrancar de forma rápida e com todas as condições. Temos capacidade logística para vacinar 400 por dia, caso haja doses disponíveis. Há 13 mil pessoas, na Póvoa de Varzim e Vila do Conde, que se enquadram nos critérios desta fase, e o espaço estará disponível pelo menos até ao final do ano", explicou o presidente da Câmara da Póvoa de Varzim.

Aires Pereira falava no dia em que arrancou o processo de inoculação para idosos com mais de 80 anos e pessoas com mais de 50 anos com doenças associadas, e onde 36 utentes já receberam a primeira dose.

Depois das 36 doses da vacina hoje administradas, está previsto que, na sexta-feira, mais 150 pessoas possam receber o fármaco, num processo que segundo a diretora do ACES diretora do ACES Póvoa de Varzim/Vila do Conde "está a correr bem".

"Estamos já à espera de indicações de quantas doses estarão disponíveis para a próxima semana para fazermos mais agendamentos. O espaço cedido pela Câmara tem todas as condições. Neste momento há três postos de vacinação que podem ser facilmente alargados para oito assim que tivermos mais doses", disse Judite Neves.

A responsável referiu que, se for necessário, e consoante as doses disponíveis, poderá ser aberto um segundo posto de vacinação, no concelho de Vila do Conde, e lembrou que nos dois municípios já foram, até agora, inoculadas quatro mil pessoas.

"A grande maioria dos profissionais de saúde e utentes e pessoal dos lares, nos dois concelhos, está já a receber a segunda dose. Há apenas duas instituições em Vila do Conde, que tinham passado por surto, que vão na próxima semana começar a receber as vacinas", explicou Judite Neves.

O centro de vacinação na Póvoa de Varzim está a funcionar nas instalações de uma antiga escola, na freguesia de Aver-o-Mar, que tinha sido reconvertida e funcionava como Centro Ocupacional.

O Agrupamento de Centros de Saúde Póvoa de Varzim/Vila do Conde, juntamente com Braga, Porto e Vila Real, é um dos quatro que arrancou com a segunda fase de vacinação contra a covid-19.

A Norte estão identificados já outros três locais: Vila Nova de Gaia, Gondomar e na Unidade Local de Saúde Nordeste.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.269.346 mortos resultantes de mais de 104,3 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 13.257 pessoas dos 740.944 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.