Rodrigues dos Santos mostrou-se ainda preocupado com os meios atribuídos ao setor social, com a falta de equipamento de proteção individual nos hospitais e nos lares, considerando necessário entender qual "o plano de contingência neste momento está a ser elaborado para impedir que o surto entre pelos lares, o que seria uma calamidade".

"Cremos que é possível ir mais além, fazer mais e apoiar melhor", argumentou o líder centrista sem deixar de referir sua preocupação com a economia e relembrando algumas das medidas já apresentadas pelo partido no último fim-de-semana: o acesso ao 'lay-off' alargado para todos os sócios gerentes, uma prestação social extraordinária para "profissionais liberais" ou o ajustamento nas tabelas de IRS ao nível da retenção na fonte.

Questionado sobre o eventual alargamento do estado de emergência no país, Francisco Rodrigues dos Santos afirmou que não se pode "abrandar" nem "afrouxar" as medidas de contingência já tomadas e que o CDS subscreverá a manutenção do estado de emergência reservando-se "para observar o diploma e perceber em que termos é que ele continuará ou não a vigorar".

"É imperioso achatarmos a curva dos contágios mas também achatarmos a curva do desemprego, a curva das insolvências e achatarmos a curva de uma crise que não queremos que se abata sobre o nosso país em proporções trágicas", concluiu o dirigente.

Portugal registou os primeiros casos confirmados no dia 02 de março, encontrando-se em estado de emergência desde as 00:00 de 19 de março e até às 23:59 de 02 de abril.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 791 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 38 mil.

Em Portugal, houve até agora 160 mortes e 7.443 infeções confirmadas, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde.

