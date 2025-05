Com Portugal novamente em campanha para as eleições legislativas antecipadas, convocadas pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, na sequência do chumbo de uma moção de confiança apresentada pelo Governo, Eduardo Madeira recordou um momento marcante da campanha da AD no ano passado.

Durante o comício da AD em Santa Maria da Feira, em 2024, Nuno Melo enganou-se e em vez de apelar à vitória de Luís Montenegro, disse o nome do líder do partido do PS, Pedro Nuno Santos.

"Até pensei que fosse Inteligência Artificial. Mas é mesmo natural. Chiça, com amigos destes quem precisa de inimigos", comentou o comediante ao publicar na sua página de Instagram as referidas imagens do líder do CDS.

