Segundo adiantou à Lusa fonte da Carris, a empresa sob alçada da Câmara de Lisboa, elaborou um plano de contingência que prevê “medidas ao nível da limpeza reforçada dos veículos, com especial atenção às superfícies mais tocadas, como os corrimãos das portas, as pegas do interior, o contorno superior dos bancos e o contorno do habitáculo do tripulante, e a desinfeção em situações de caso suspeito a bordo”.

De acordo com a empresa, irá ser entregue a “todos os tripulantes” um 'kit' composto por máscara, lenços, toalhitas com base de álcool e luvas, para ser utilizado “apenas em casos de suspeição de sintomas do próprio tripulante ou de clientes a bordo”.

Foi elaborado ainda um plano de ação no que diz respeito à operação da Carris, nomeadamente na comunicação de sintomas por parte de tripulantes ou de clientes que viajem dentro dos equipamentos, que inclui a recolha da viatura para desinfeção.

A Carris também limitou as viagens laborais associadas à sua atividade que tenham destino qualquer dos países identificados no 'site' da Direção-Geral de Saúde como sendo áreas com “transmissão comunitária ativa” e só autorizará viagens para outras regiões e “que sejam estritamente necessárias”.

De acordo com fonte da Carris, o plano está em conformidade com as medidas determinadas pelas autoridades de saúde e em articulação com a Câmara de Lisboa e está “condicionado aos cenários e fases do evoluir da situação e pode ser revisto a qualquer momento”.