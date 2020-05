Além disso, é acrescentado, em Lisboa a evolução do número de contágios não é tão baixa como no resto do país e alguns dos trabalhadores dos jardins-de-infância viajam diariamente de áreas onde existem surtos neste momento.

“É importante que as famílias se sintam seguras em relação ao regresso das crianças às escolas, e essa segurança é colocada em casa quando as medidas preventivas aplicadas às creches não são, inexplicavelmente, replicadas nos jardins-de-infância”, lê-se no texto.

Depois de cerca de dois meses e meio de portas encerradas, na próxima segunda-feira, em 01 de junho, as crianças do pré-escolar regressam às escolas seguindo orientações da Direção-Geral da Saúde e do Governo, para tentar minimizar o perigo de contágio.

O BE tinha apresentado outras duas propostas para discussão na reunião do executivo, mas foi adiada.

Numa das iniciativas era proposta a implementação de uma rede pública e gratuita de Internet na cidade e na outra defendia-se a criação de uma rede de entregas ao domicílio dos produtos dos mercados municipais, alargando um serviço que já é fornecido em alguns deles às 24 freguesias da cidade.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 350 mil mortos e infetou mais de 5,6 milhões de pessoas em 196 países e territórios.

Cerca de 2,2 milhões de doentes foram considerados curados.

Em Portugal, morreram 1.356 pessoas das 31.292 confirmadas como infetadas, e há 18.349 casos recuperados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.